El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 1 y 4 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intenso.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 2 grados, con intervalos nubosos que podrían dar paso a algunas precipitaciones. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00. Las precipitaciones acumuladas podrían ser significativas, con valores que oscilan entre 0.1 y 5 mm, siendo más intensas en la tarde y la noche.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán los 35 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente durante la tarde, cuando se prevé que la velocidad del viento aumente. Las condiciones de viento, combinadas con la alta humedad, podrían hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 95% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 80% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los residentes de Tui deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente durante la tarde, cuando las tormentas podrían ser más intensas.

En cuanto a la nieve, aunque se han registrado algunas precipitaciones en forma de nieve en las primeras horas, se espera que estas sean mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 cm. Sin embargo, la posibilidad de nieve se reduce significativamente a medida que avanza el día.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy será mayormente cubierto, con altas probabilidades de lluvia y tormentas, temperaturas frías y un viento notable. Se aconseja a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.