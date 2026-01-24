El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y con probabilidades significativas de tormenta. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 5 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el panorama, aunque no se descartan intervalos de nubes más densas.

La precipitación será un factor importante a lo largo del día. Se prevé que las primeras horas de la mañana se mantengan secas, pero a partir del periodo de las 03:00, comenzarán a registrarse ligeras lluvias, acumulando hasta 0.1 mm. A medida que el día progrese, la intensidad de la lluvia aumentará, alcanzando hasta 7 mm en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, con un 95% en las primeras horas y un 100% entre las 07:00 y las 19:00, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Tomiño necesiten paraguas y ropa impermeable.

Además de la lluvia, la posibilidad de tormentas es considerable. Las probabilidades de tormenta se sitúan en un 95% durante la mañana y un 85% en la tarde, lo que podría traer consigo ráfagas de viento intensas. Las rachas de viento alcanzarán velocidades de hasta 43 km/h, especialmente en las horas de la tarde, cuando el viento soplará del noroeste. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

La humedad relativa será alta durante todo el día, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 90% en la mayoría de los periodos. Esto, combinado con las bajas temperaturas, podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. Las temperaturas oscilarán entre los 1 y 10 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde.

En cuanto a la nieve, aunque hay una ligera posibilidad de que se registre en las primeras horas, se espera que no haya acumulaciones significativas. La probabilidad de nieve es del 70% en la mañana, pero se estima que no se materializará en cantidades relevantes.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos nublados, lluvias y tormentas, lo que requerirá que los habitantes se preparen adecuadamente para enfrentar las condiciones adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.