El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con tormentas que podrían traer lluvias escasas, especialmente en el periodo de 00:00 a 07:00, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 100%. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 3 grados , lo que puede generar una sensación térmica aún más baja, llegando a -3 grados en las horas más frías.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con tormentas que se intensificarán en la tarde. Las precipitaciones se incrementarán, alcanzando hasta 6 mm en el periodo de 03:00 a 04:00. La probabilidad de tormenta se mantiene alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan en las primeras horas del día y nuevamente en la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 5 grados , pero la sensación térmica podría descender a niveles de congelación, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, con ráfagas que alcanzarán hasta 50 km/h en la tarde, provenientes del suroeste. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente para actividades al aire libre. La dirección del viento variará a lo largo del día, pero se espera que predomine del sur y suroeste, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío.

En cuanto a la nieve, no se prevén acumulaciones significativas, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral de congelación durante la mayor parte del día. Sin embargo, la posibilidad de nieve se mantiene en un 80% en las primeras horas, aunque es poco probable que se materialice en forma de acumulación.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura descenderá ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 4 grados . Los residentes de Soutomaior deben estar preparados para un día de inclemencias, con un tiempo que podría afectar sus planes y actividades cotidianas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.