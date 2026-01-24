El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia y tormentas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que rondarán entre 1 y 2 grados . La sensación térmica será más baja, alcanzando hasta -4 grados en algunos momentos, lo que puede resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Durante este periodo, se prevén lluvias intermitentes que podrían acumular hasta 2 mm en total. Las lluvias serán más intensas en la tarde, con un pronóstico de hasta 1 mm entre las 13:00 y las 19:00 horas. La probabilidad de tormentas también es alta, con un 95% de posibilidad en las horas centrales del día, lo que sugiere que los habitantes de Silleda deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 46 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío aún mayor, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente. Las rachas de viento serán más fuertes entre las 20:00 y las 23:00 horas, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras.

En cuanto a la nieve, no se prevén acumulaciones significativas, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para la formación de nieve. Sin embargo, se registrará una ligera posibilidad de nieve en forma de aguanieve en las primeras horas del día, aunque no se espera que cause problemas.

A lo largo de la jornada, la temperatura máxima alcanzará los 6 grados , mientras que la mínima se mantendrá en torno a 1 grado. La combinación de la baja temperatura y la alta humedad podría generar condiciones de niebla en algunas áreas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

Los habitantes de Silleda deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad de lluvia y viento. La jornada promete ser invernal y húmeda, por lo que es recomendable planificar actividades al aire libre con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.