El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Sanxenxo se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la situación cambiará drásticamente. A partir de la 1 de la madrugada, se espera un incremento en la nubosidad, con tormentas y lluvias escasas que se mantendrán hasta la mañana.

Las precipitaciones comenzarán a hacerse más notorias, alcanzando un total de 4 mm en el periodo de la mañana, y se prevé que continúen durante la tarde, con acumulaciones de hasta 3 mm. La probabilidad de precipitación es del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Sanxenxo necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente fresco, con mínimas que rondarán los 5 grados en las primeras horas del día, subiendo ligeramente a 6 grados en la mañana y alcanzando un máximo de 11 grados por la tarde. La sensación térmica será un poco más baja, especialmente en las horas más frías, con valores que podrían descender hasta 1 grado en la mañana.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, soplando desde el oeste y el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 19 y 36 km/h. Se prevén rachas máximas que podrían alcanzar hasta 53 km/h, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Es recomendable que los residentes y visitantes tomen precauciones ante el viento fuerte, especialmente en áreas costeras.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 90% en las primeras horas del día y un 95% en la tarde, lo que sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas en algunos momentos. Sin embargo, la nieve no será un factor a considerar, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para su formación.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, temperaturas frescas y vientos fuertes. Se aconseja a la población estar atenta a las condiciones meteorológicas y prepararse adecuadamente para enfrentar el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.