El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Sanxenxo según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 24 de enero de 2026, Sanxenxo se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la situación cambiará drásticamente. A partir de la 1 de la madrugada, se espera un incremento en la nubosidad, con tormentas y lluvias escasas que se mantendrán hasta la mañana.
Las precipitaciones comenzarán a hacerse más notorias, alcanzando un total de 4 mm en el periodo de la mañana, y se prevé que continúen durante la tarde, con acumulaciones de hasta 3 mm. La probabilidad de precipitación es del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Sanxenxo necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia.
En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente fresco, con mínimas que rondarán los 5 grados en las primeras horas del día, subiendo ligeramente a 6 grados en la mañana y alcanzando un máximo de 11 grados por la tarde. La sensación térmica será un poco más baja, especialmente en las horas más frías, con valores que podrían descender hasta 1 grado en la mañana.
El viento también jugará un papel importante en la jornada, soplando desde el oeste y el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 19 y 36 km/h. Se prevén rachas máximas que podrían alcanzar hasta 53 km/h, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Es recomendable que los residentes y visitantes tomen precauciones ante el viento fuerte, especialmente en áreas costeras.
La probabilidad de tormentas es alta, con un 90% en las primeras horas del día y un 95% en la tarde, lo que sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas en algunos momentos. Sin embargo, la nieve no será un factor a considerar, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para su formación.
En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, temperaturas frescas y vientos fuertes. Se aconseja a la población estar atenta a las condiciones meteorológicas y prepararse adecuadamente para enfrentar el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.
