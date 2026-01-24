El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Salvaterra de Miño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 24 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que rondarán los 4 grados al amanecer. A medida que avance la jornada, las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 2 y 3 grados, lo que puede generar una sensación de frío, especialmente con la humedad elevada que se prevé.
La humedad relativa alcanzará niveles altos, cercanos al 100% durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una atmósfera densa y brumosa. Este factor, combinado con la presencia de nubes, puede dificultar la visibilidad en algunos momentos, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. La bruma y la niebla serán características notables, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre.
En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia sea alta, con un 100% de probabilidad en los periodos de la tarde. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 3 mm en las horas más activas de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, la persistencia de la nubosidad y la humedad hará que el ambiente se sienta húmedo y frío.
El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 31 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación térmica aún más baja. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, pero se espera que en general se mantenga entre 7 y 13 km/h, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que indican los termómetros.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, manteniéndose alrededor de los 2 grados. La combinación de la baja temperatura, la alta humedad y el viento del sur podría dar lugar a la formación de niebla y bruma, especialmente en las zonas más bajas y cercanas al río Miño. Por lo tanto, se recomienda a los residentes de Salvaterra de Miño que tomen precauciones si planean salir, especialmente en la carretera, debido a la posible reducción de la visibilidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.
