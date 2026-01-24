El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y bruma en algunas horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una predominancia de nubes que podrían traer consigo algunas precipitaciones. A lo largo de la jornada, se espera que la temperatura oscile entre los 1 y 9 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia. Las cantidades de precipitación esperadas son moderadas, con registros que podrían llegar hasta 3 mm en las horas más críticas. La lluvia será acompañada de tormentas, especialmente en la tarde, con una probabilidad de tormenta del 90% en el periodo de 19:00 a 01:00.

La humedad relativa se mantendrá elevada, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frío más intenso. Los vientos soplarán desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta 40 km/h, especialmente durante la tarde, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío.

En cuanto a la nieve, aunque se registran probabilidades de nieve en las primeras horas, las cantidades serán mínimas, con un máximo de 0.1 mm, lo que indica que no se espera acumulación significativa. Sin embargo, la combinación de lluvia y temperaturas bajas podría generar condiciones resbaladizas en las carreteras y caminos, por lo que se recomienda precaución al conducir.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a 1 grado . La bruma y la posibilidad de lluvias continuarán, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, y temperaturas frías. Es un día para mantenerse abrigado y estar atento a las condiciones meteorológicas, especialmente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.