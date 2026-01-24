El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con tormentas que podrían traer lluvias escasas. A medida que avance el día, la situación no mejorará significativamente, ya que se espera que el cielo permanezca cubierto, con tormentas intermitentes y lluvias que podrían intensificarse en ciertos momentos.

Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias en la mañana, con acumulados que podrían alcanzar hasta 5 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que los habitantes de Ribadumia deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente adversas. Las lluvias continuarán durante la tarde, aunque con una ligera disminución en la intensidad hacia la noche.

En cuanto a la temperatura, se prevé que oscile entre los 3 y 11 grados a lo largo del día. Las temperaturas más frescas se sentirán por la mañana, con mínimas de 3 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 11 grados en las horas más cálidas de la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, que soplará de dirección sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 50 km/h, especialmente durante la tarde.

La humedad relativa será alta, rondando el 99% en las primeras horas del día y disminuyendo ligeramente hacia la tarde, aunque se mantendrá por encima del 70%. Esto, combinado con las bajas temperaturas, podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

Además, existe una probabilidad considerable de tormentas, con un 95% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 80% entre las 13:00 y las 19:00. Esto implica que los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir durante el día.

En resumen, Ribadumia experimentará un día marcado por la inestabilidad climática, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento notable. Es un día para mantenerse informado y preparado ante las condiciones cambiantes del tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.