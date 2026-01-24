El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias intermitentes. Las temperaturas oscilarán entre los 1 y 3 grados , lo que puede generar una sensación térmica aún más baja, especialmente en las primeras horas del día, donde se prevén sensaciones de hasta -2 grados.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables. La temperatura alcanzará un máximo de 9 grados en las horas centrales del día, pero la sensación térmica se mantendrá por debajo de los 5 grados, debido a un viento del sureste que soplará con rachas de hasta 11 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la percepción del frío sea más intensa, especialmente en áreas expuestas.

Durante la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 95% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias podrían intensificarse, especialmente en la franja horaria de 19:00 a 01:00, donde se espera que la precipitación acumulada alcance hasta 6 mm. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, con mínimas que rondarán los 2 grados.

La situación de nieve es prácticamente nula, ya que no se prevén precipitaciones en forma de nieve en la zona. Sin embargo, la combinación de temperaturas frías y la humedad del ambiente podría generar condiciones resbaladizas en las carreteras y caminos, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. La sensación térmica será notablemente fría, y se aconseja a los residentes que se abriguen adecuadamente y estén atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de tormenta.

