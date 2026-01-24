Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontevedra según los datos de la AEMET

El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero / Faro de Vigo

Faro de Vigo

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 3 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables. Se prevén tormentas y lluvias intermitentes, especialmente en las horas centrales de la jornada, donde la probabilidad de precipitación alcanzará el 100% entre las 07:00 y las 13:00. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que podrían alcanzar hasta 6 mm en total. Las tormentas también serán un factor a tener en cuenta, con una probabilidad del 95% de que se produzcan durante el mismo periodo.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 25-28 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más fría. En las horas de la tarde, el viento podría intensificarse, especialmente entre las 21:00 y las 23:00, cuando se prevén rachas de hasta 51 km/h. Esto, combinado con la lluvia y la baja temperatura, podría hacer que las condiciones sean bastante incómodas para quienes se encuentren al aire libre.

A lo largo de la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 6 a 9 grados , pero la sensación térmica podría ser inferior debido al viento y la humedad. Las lluvias continuarán, aunque con una intensidad variable, y se espera que la probabilidad de tormentas se mantenga alta hasta el final del día.

En resumen, Pontevedra experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, y un viento notable que acentuará la sensación de frío. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad tormentosa, y que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.

