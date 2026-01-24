El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontevedra según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 24 de enero de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 3 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.
A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables. Se prevén tormentas y lluvias intermitentes, especialmente en las horas centrales de la jornada, donde la probabilidad de precipitación alcanzará el 100% entre las 07:00 y las 13:00. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que podrían alcanzar hasta 6 mm en total. Las tormentas también serán un factor a tener en cuenta, con una probabilidad del 95% de que se produzcan durante el mismo periodo.
El viento soplará desde el sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 25-28 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más fría. En las horas de la tarde, el viento podría intensificarse, especialmente entre las 21:00 y las 23:00, cuando se prevén rachas de hasta 51 km/h. Esto, combinado con la lluvia y la baja temperatura, podría hacer que las condiciones sean bastante incómodas para quienes se encuentren al aire libre.
A lo largo de la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 6 a 9 grados , pero la sensación térmica podría ser inferior debido al viento y la humedad. Las lluvias continuarán, aunque con una intensidad variable, y se espera que la probabilidad de tormentas se mantenga alta hasta el final del día.
En resumen, Pontevedra experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, y un viento notable que acentuará la sensación de frío. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad tormentosa, y que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.
- Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
- Transportes cerrará desde mañana el túnel de Candeán hacia Portugal por obras en la AP-9
- DIRECTO | Ingrid sacude Galicia con rayos, nieve y fuertes rachas de viento
- Atasco kilométrico en la AP-9 tras el enésimo accidente en el túnel de A Madroa
- Las incidencias de la borrasca Ingrid en Galicia
- Estrechan la vigilancia en la excolegiata de Cangas tras descubrir a tres mujeres ocultas en la pila bautismal
- Los ingresos no voluntarios en residencias en Galicia aumentan un 8,5% en un año y alcanzan 6.789
- Noche de turbulencias en Vigo: el intenso viento cancela diez vuelos y desvía aviones a Asturias y Madrid