El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de nubes que traerán consigo la posibilidad de precipitaciones. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 2 grados , lo que generará una sensación de frío notable. La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100%, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda.

A medida que avance la jornada, se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, especialmente durante las primeras horas, donde la probabilidad de precipitación es del 75%. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.5 mm en las primeras horas. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación se tornará más intensa, con un aumento en la probabilidad de tormentas, que alcanzará hasta el 95% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Las precipitaciones se intensificarán, con valores que podrían llegar a 6 mm en total durante el día.

El viento soplará del sur, con rachas que oscilarán entre los 4 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Se espera que las rachas máximas alcancen hasta 46 km/h en la tarde, lo que podría generar condiciones de inestabilidad y contribuir a la formación de tormentas. La dirección del viento variará, predominando del sur y suroeste, lo que podría influir en la sensación térmica, haciéndola más fría.

En cuanto a la nieve, aunque se registran probabilidades de nieve en las primeras horas, estas son mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. La temperatura se mantendrá estable durante el día, alcanzando un máximo de 10 grados en las horas más cálidas, pero descenderá nuevamente al caer la tarde.

Es importante que los habitantes de Pontecesures se preparen para un día inestable, con la posibilidad de tormentas y lluvias intermitentes. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor actividad tormentosa. La combinación de viento fuerte y lluvias puede generar condiciones adversas, por lo que es prudente mantenerse informado y actuar con precaución.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.