El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Ponteareas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente invernales. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 95% en los primeros periodos del día. Las temperaturas oscilarán entre los 1 y 3 grados , lo que sugiere un ambiente frío y húmedo.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad se mantenga, con la posibilidad de que se presenten algunas precipitaciones ligeras, acumulando hasta 0.1 mm de lluvia en las primeras horas. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en varios momentos, lo que contribuirá a una sensación térmica aún más fría.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo adversas. La probabilidad de tormenta se mantiene en un 95%, lo que indica que es muy probable que se produzcan chubascos, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las precipitaciones podrían llegar a ser más intensas, con acumulaciones de hasta 3 mm en total a lo largo del día. La temperatura máxima alcanzará los 7 grados , pero la combinación de viento y humedad hará que la sensación térmica sea notablemente más baja.

El viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 21 km/h, lo que podría generar un ambiente incómodo para quienes se encuentren al aire libre. La dirección del viento variará a lo largo del día, pero se mantendrá predominantemente del sur y suroeste, lo que podría traer consigo más humedad y mantener las temperaturas en niveles bajos.

Por la noche, las condiciones no mejorarán significativamente. El cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con chubascos que podrían continuar hasta la madrugada del día siguiente. La temperatura descenderá nuevamente, alcanzando valores cercanos a 1 grado , lo que podría generar la formación de hielo en algunas superficies.

En resumen, Ponteareas experimentará un día frío y húmedo, con cielos mayormente cubiertos y una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, vistiéndose adecuadamente para el frío y evitando actividades al aire libre en las horas de mayor inestabilidad meteorológica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.