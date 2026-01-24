El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que indica un alto potencial de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es del 90% en las primeras horas, y se espera que la precipitación acumulada alcance hasta 3 mm en el periodo matutino.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables. Durante la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a 1°C, aumentando ligeramente a 2°C en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en la mayoría de los periodos, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se forme nieve en las zonas más altas, aunque las acumulaciones serán mínimas, con un máximo de 0.5 cm.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 31 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación térmica aún más baja. A lo largo del día, se prevén vientos sostenidos de entre 10 y 18 km/h, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 90% en las primeras horas de la mañana y del 85% durante la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Ponte Caldelas deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando la actividad tormentosa será más intensa.

La tarde traerá consigo un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 5°C, pero las condiciones seguirán siendo mayormente cubiertas y húmedas. Las lluvias continuarán, con acumulaciones que podrían llegar a 5 mm en total durante el día. La probabilidad de nieve será baja, con un 5% de posibilidad en las horas de la tarde.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día frío y húmedo, con cielos cubiertos y tormentas a la vista. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones ante las condiciones climáticas adversas, especialmente si planean salir durante las horas de mayor actividad tormentosa.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.