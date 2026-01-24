El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 1 y 3 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, la probabilidad de precipitación será notable, con un 95% de posibilidad de lluvias entre las 01:00 y las 07:00, y un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 6 mm en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente en la mañana y a primera hora de la tarde.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que alcanzarán los 8 km/h en la mañana y aumentando a 19 km/h por la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en zonas expuestas. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, predominando del sur y suroeste, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación térmica de frío.

La probabilidad de tormentas también es alta, con un 90% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 95% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas eléctricas, especialmente en la tarde y noche, lo que podría complicar las actividades al aire libre.

En cuanto a la nieve, aunque se registran algunas posibilidades, se espera que las acumulaciones sean mínimas, con un 80% de probabilidad de nieve en las primeras horas, pero con valores que no superarán los 0.1 cm. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y las lluvias, especialmente en las horas de mayor precipitación.

A medida que el día avance, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 9 grados por la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad. Se recomienda a los habitantes de Poio que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor riesgo de tormenta y lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.