El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Poio según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 24 de enero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 1 y 3 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.
A medida que avance la jornada, la probabilidad de precipitación será notable, con un 95% de posibilidad de lluvias entre las 01:00 y las 07:00, y un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 6 mm en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente en la mañana y a primera hora de la tarde.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que alcanzarán los 8 km/h en la mañana y aumentando a 19 km/h por la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en zonas expuestas. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, predominando del sur y suroeste, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación térmica de frío.
La probabilidad de tormentas también es alta, con un 90% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 95% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas eléctricas, especialmente en la tarde y noche, lo que podría complicar las actividades al aire libre.
En cuanto a la nieve, aunque se registran algunas posibilidades, se espera que las acumulaciones sean mínimas, con un 80% de probabilidad de nieve en las primeras horas, pero con valores que no superarán los 0.1 cm. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y las lluvias, especialmente en las horas de mayor precipitación.
A medida que el día avance, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 9 grados por la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad. Se recomienda a los habitantes de Poio que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor riesgo de tormenta y lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.
