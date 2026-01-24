El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una visibilidad reducida debido a la bruma y la niebla, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras.

Las temperaturas se mantendrán frías, oscilando entre 1 y 2 grados durante la mayor parte del día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 7 grados en las horas más cálidas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa que se mantendrá en un 100% en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a un 86% hacia la tarde.

La precipitación será un factor importante a considerar, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, y nuevamente entre las 19:00 y las 01:00. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas y estar preparados para condiciones húmedas y resbaladizas.

En cuanto a la nieve, se prevé que haya algunas nevadas ligeras, especialmente en las primeras horas de la mañana, con acumulaciones de hasta 0.1 mm. Sin embargo, la probabilidad de nieve disminuirá a lo largo del día, con un 0% de probabilidad en las horas centrales.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy, con ráfagas que alcanzarán hasta 30 km/h desde el suroeste en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, alta probabilidad de lluvia y tormentas, temperaturas frías y viento moderado. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de una buena lectura o una taza de café caliente, mientras se observa cómo la lluvia transforma el paisaje invernal.

