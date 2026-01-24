El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con descripciones que van desde "muy nuboso" hasta "cubierto con tormenta y lluvia escasa". Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones inestables.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 11 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. La sensación térmica puede verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos del día. Esto puede generar una sensación de frío más intenso, especialmente en las primeras horas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean significativas, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm en total. Las lluvias comenzarán de manera ligera, pero se intensificarán a medida que avance el día, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias durante todo el día.

La probabilidad de tormentas también es alta, alcanzando hasta el 95% en ciertos intervalos. Esto sugiere que los residentes deben estar atentos a posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias. Las ráfagas de viento serán notables, con velocidades que alcanzarán hasta 52 km/h, lo que podría generar condiciones de mal tiempo y hacer que las actividades al aire libre sean complicadas.

El viento soplará principalmente del noreste y del suroeste, con ráfagas que podrían ser intensas en las horas de la tarde. Esto, combinado con la alta humedad y las bajas temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo adversas, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas continuas. Los residentes de Oia deben estar preparados para un día de clima invernal, con lluvias y viento, y tomar precauciones si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.