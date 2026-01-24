El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El 24 de enero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que irán aumentando en densidad. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 12 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A medida que avanza la tarde, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, lo que podría contribuir a la sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en varios momentos del día.

La precipitación acumulada se prevé que sea significativa, con valores que podrían alcanzar hasta 2 mm en las horas de la tarde. Las lluvias serán intermitentes, comenzando con ligeras lloviznas y aumentando en intensidad hacia la tarde y la noche. Además, existe una probabilidad del 95% de tormentas en los periodos de la mañana y la tarde, lo que podría generar condiciones de tiempo severo, incluyendo ráfagas de viento.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 45 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el frío y la lluvia. Las ráfagas de viento también podrían causar algunas molestias, especialmente en áreas expuestas.

En cuanto a la nieve, aunque las temperaturas son bajas, no se espera acumulación significativa en O Rosal, ya que las condiciones no son propicias para la formación de nieve en el área. Sin embargo, se registrarán ligeras nevadas en las zonas más altas de la región.

Es un día que invita a permanecer en interiores, disfrutar de actividades acogedoras y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frías sugiere que es un buen momento para revisar los planes al aire libre y priorizar la seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.