El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y con probabilidades significativas de precipitación. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 4 y 2 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% al amanecer y manteniéndose en niveles cercanos al 100% durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una sensación de frío intenso.

A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, con un aumento en la probabilidad de tormentas. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm en total. La probabilidad de lluvia es del 100% en intervalos específicos, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones de lluvia intensa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A lo largo del día, las ráfagas de viento podrían ser más intensas, especialmente en las horas de la tarde, cuando se espera que la dirección cambie hacia el norte, aumentando la velocidad del viento a 23 km/h.

En cuanto a la nieve, aunque las temperaturas son bajas, no se anticipa una acumulación significativa en O Porriño, ya que las condiciones no son propicias para la formación de nieve en el área. Sin embargo, la probabilidad de nieve es del 85% en las primeras horas del día, lo que podría generar algunas sorpresas en las zonas más elevadas.

Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas, ya que la combinación de lluvia, viento y temperaturas frías podría generar condiciones adversas. Es recomendable evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor precipitación y tormenta. La tarde se presentará especialmente complicada, con un cielo cubierto y tormentas que podrían traer consigo lluvia escasa pero persistente.

En resumen, O Porriño enfrentará un día de clima invernal, con cielos nublados, lluvias y vientos fuertes, lo que requerirá precaución y preparación por parte de todos los habitantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.