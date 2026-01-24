El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 11 grados . La sensación térmica puede ser más fría debido a la alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 7 grados, pero con un aumento gradual hacia la tarde, alcanzando hasta 12 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes y visitantes de O Grove deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las precipitaciones se prevén en cantidades que varían entre 0.1 y 4 mm, siendo más intensas en la tarde, cuando se espera que caigan hasta 4 mm de lluvia. Las tormentas también son probables, con un 90% de probabilidad en las primeras horas y un 95% en la tarde, lo que podría generar momentos de fuerte actividad eléctrica y vientos racheados.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 19 y 36 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 53 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente para actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución a quienes planeen salir.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. En la tarde, la humedad podría descender ligeramente, pero seguirá siendo notablemente alta, lo que contribuirá a la sensación de bochorno en momentos de calma.

En resumen, O Grove experimentará un día de cielo cubierto, con lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Se aconseja a la población que tome precauciones ante la posibilidad de tormentas eléctricas y vientos fuertes, y que se mantenga informado sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.