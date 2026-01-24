El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 68% al amanecer y subiendo hasta el 100% en las horas más críticas del día.

A medida que avance la mañana, se prevé que la probabilidad de precipitación sea del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas en comparación con lo que se espera más tarde. Durante la mañana, la precipitación acumulada será mínima, con valores que rondan los 0.4 mm.

Sin embargo, a partir de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, la situación se tornará más intensa. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 80% durante este periodo, y se anticipa que las lluvias se intensifiquen, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm. Las temperaturas en este intervalo oscilarán entre los 9 y 12 grados , lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

El viento también jugará un papel importante hoy, con rachas que alcanzarán hasta 51 km/h desde el noroeste en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las lluvias continuarán, aunque con una tendencia a disminuir en intensidad. La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, con un 90% entre las 19:00 y la medianoche. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 10 grados , y la humedad seguirá siendo elevada, lo que podría generar un ambiente incómodo para quienes estén al aire libre.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas. Se aconseja a los residentes y visitantes que tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.