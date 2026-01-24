El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

Hoy, 24 de enero de 2026, Mos se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas invernales. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con una transición hacia un estado cubierto a medida que avancen las horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia y, en algunos momentos, incluso para la nieve.

Las temperaturas oscilarán entre los 1 y 8 grados , comenzando con un ambiente frío por la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A medida que el día avance, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 7-8 grados, lo que podría generar un ambiente húmedo y frío, especialmente con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 100% durante gran parte del día.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se prevé que sople desde el sureste y el sur, con velocidades que alcanzarán hasta los 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. En particular, se anticipan ráfagas de viento que podrían llegar a los 37 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 95% de posibilidad de que se produzcan en los periodos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre. La combinación de lluvia y viento podría generar condiciones adversas, especialmente en áreas expuestas.

En cuanto a la nieve, aunque la probabilidad es baja en comparación con la lluvia, se espera que haya algunas precipitaciones de nieve escasa, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, la acumulación no debería ser significativa, dado que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral de congelación durante la mayor parte del día.

Los ciudadanos de Mos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y considerar la posibilidad de llevar paraguas y ropa adecuada para el frío y la humedad. La jornada promete ser invernal, con un ambiente que invita a disfrutar de actividades en interiores, mientras que el tiempo exterior puede ser un desafío para quienes necesiten salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.