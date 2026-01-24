El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes se intensifiquen, dando paso a un ambiente cubierto con tormentas y lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 90% en las primeras horas y manteniéndose en un 100% durante la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán frías, oscilando entre 1 y 8 grados a lo largo del día. Las mínimas se registrarán en las primeras horas, mientras que las máximas se alcanzarán por la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en un 100% durante la mayor parte del día, lo que podría hacer que el frío se sienta más intenso.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la cantidad de lluvia acumulada sea de aproximadamente 1 a 4 mm a lo largo del día, con picos de hasta 6 mm en las horas más críticas. Las lluvias serán intermitentes, pero se espera que sean más intensas en la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando la probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando hasta un 95%.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría contribuir a una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La posibilidad de nieve es baja, con acumulaciones mínimas esperadas, aunque se registrarán algunas nevadas ligeras en las primeras horas del día, especialmente en áreas más elevadas. La probabilidad de nieve se sitúa en un 70% al inicio del día, disminuyendo a medida que avanza la jornada.

En resumen, Moraña experimentará un día frío y húmedo, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de tormentas y lluvias. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones al salir y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

