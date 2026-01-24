El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 3 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, especialmente entre las 03:00 y las 07:00, donde la probabilidad de precipitación alcanzará el 95%. Durante este periodo, se anticipa una lluvia escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.6 mm. Las tormentas también son probables, con un 95% de probabilidad de que se produzcan en este intervalo.

A partir de las 07:00, la situación no mejorará significativamente. La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, y las precipitaciones continuarán, aunque en menor medida, con valores que podrían alcanzar hasta 3 mm en total a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 2 grados , lo que podría generar condiciones de nieve escasa en las horas más frías, especialmente entre las 05:00 y las 09:00, aunque las acumulaciones serán mínimas.

El viento soplará desde el sur y sureste, con rachas que alcanzarán hasta 26 km/h en las horas de la tarde. Esto, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A medida que el día avance, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, aunque las probabilidades de lluvia y tormenta seguirán presentes.

En la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 7 grados , pero la sensación de frío persistirá debido al viento y la humedad. Las condiciones de visibilidad seguirán siendo limitadas, especialmente en las áreas más expuestas a la lluvia y la bruma.

En resumen, Mondariz experimentará un día frío y húmedo, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre, y que estén preparados para condiciones cambiantes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.