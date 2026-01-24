El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes se intensifiquen, dando paso a un ambiente más gris y húmedo.

Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 11 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A pesar de que la sensación térmica puede ser un poco más baja, especialmente en las primeras horas, se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para el frío, ya que la sensación térmica podría descender hasta -1 grado en algunos momentos.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm en total, lo que sugiere que, aunque no se espera un aguacero torrencial, sí habrá un ambiente húmedo y posiblemente incómodo para actividades al aire libre.

Además, la probabilidad de tormentas es notable, con un 95% de posibilidad en las primeras horas de la mañana y en la tarde. Esto implica que los ciudadanos deben estar atentos a posibles descargas eléctricas y ráfagas de viento. Las rachas de viento alcanzarán velocidades de hasta 66 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en zonas costeras y abiertas.

A lo largo del día, el viento soplará principalmente del oeste y suroeste, con variaciones en la intensidad. Se recomienda precaución al desplazarse, sobre todo en áreas donde el viento pueda ser más fuerte. La combinación de viento y lluvia puede hacer que las condiciones sean resbaladizas, por lo que se aconseja tener cuidado al caminar o conducir.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias ligeras y la posibilidad de tormentas. Es un día para mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y tomar precauciones adecuadas si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.