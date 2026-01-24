El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 9 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente durante la mañana y la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias en diferentes momentos del día. Las precipitaciones acumuladas podrían ser significativas, con valores que podrían llegar hasta 7 mm en las horas más intensas, especialmente entre las 10:00 y las 13:00 horas. Esto se debe a la combinación de un sistema de tormentas que se aproxima a la región, lo que también incrementa la posibilidad de tormentas eléctricas, con una probabilidad del 95% en las primeras horas del día.

El viento soplará desde el sur y sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 52 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, por lo que se recomienda precaución al desplazarse. Las ráfagas de viento, combinadas con la lluvia, podrían hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son, con sensaciones térmicas que podrían bajar hasta -2 grados en los momentos más frescos.

A lo largo del día, se espera que la temperatura máxima alcance los 9 grados, pero con la influencia del viento y la humedad, la sensación térmica podría ser notablemente más baja. Las condiciones de visibilidad también podrían verse afectadas por la lluvia y la nubosidad, por lo que es aconsejable estar atentos a las condiciones si se planea salir.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy será mayormente cubierto, con lluvias y tormentas esperadas, temperaturas frescas y un viento fuerte que podría complicar las actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes estar preparados para un día de inclemencias meteorológicas y tomar las precauciones necesarias.

