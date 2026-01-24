El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Meaño se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 9 grados , lo que generará una sensación térmica aún más baja, especialmente en las horas más frías del día.

A lo largo de la mañana, se espera que la precipitación sea escasa, con acumulados que rondan entre 0 y 0.5 mm. Sin embargo, a medida que avance el día, la situación se tornará más complicada, con lluvias que podrían intensificarse, especialmente entre las 09:00 y las 13:00 horas, donde se prevén acumulaciones de hasta 4 mm. La probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando un 90% en las primeras horas y un 95% en la franja horaria de la tarde.

La nieve será un factor a considerar, aunque en cantidades limitadas. Se prevé que caiga nieve escasa en las primeras horas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. Sin embargo, la probabilidad de nieve es del 75% en la mañana, disminuyendo drásticamente a 0% en la tarde.

El viento soplará del oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 47 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto, combinado con la baja temperatura, podría generar una sensación térmica que se perciba aún más fría, especialmente en áreas expuestas. Las rachas de viento serán más fuertes entre las 21:00 y las 23:00 horas, lo que podría causar molestias y afectar la visibilidad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y las condiciones de tormenta y lluvia escasa continuarán. La temperatura máxima alcanzará los 9 grados, pero la sensación térmica podría descender a niveles cercanos a 0 grados en momentos de mayor viento.

Es recomendable que los habitantes de Meaño tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad de lluvia y viento. Se aconseja el uso de ropa adecuada para el frío y la lluvia, así como estar atentos a posibles avisos meteorológicos que puedan emitirse a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.