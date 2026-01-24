El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se anticipan cielos cubiertos, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 10 grados , alcanzando su punto máximo hacia la tarde. A pesar de las bajas temperaturas, la sensación térmica podría ser más fría, especialmente en las primeras horas del día, donde se prevén valores de hasta -2 grados. Esto se debe a la combinación de la temperatura y la velocidad del viento, que alcanzará ráfagas de hasta 62 km/h, principalmente del oeste y suroeste.

La lluvia será un factor constante, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm en los periodos más intensos. Las precipitaciones comenzarán a ser más significativas a partir de la mañana, con intervalos de lluvia escasa y tormentas que podrían generar un ambiente inestable. La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando hasta el 95% en las primeras horas del día, lo que podría resultar en descargas eléctricas y vientos fuertes.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas dispersas. La lluvia podría ser intermitente, pero persistente, lo que podría afectar actividades al aire libre y el tráfico en la zona. Los ciudadanos deben tomar precauciones, especialmente aquellos que planean desplazamientos o actividades al exterior.

En cuanto a la nieve, aunque se registran algunas posibilidades, las acumulaciones serán mínimas, con valores que no superan los 0.4 mm. Sin embargo, la sensación de frío será notable, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En resumen, Marín experimentará un día de cielos cubiertos, con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Es un día para mantenerse informado y preparado ante las condiciones climáticas cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.