El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lalín según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 24 de enero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que rondarán entre 0 y 1 grado . La sensación térmica será notablemente más baja, alcanzando hasta -4 grados en las primeras horas, lo que podría hacer que la percepción del frío sea bastante intensa.
A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, con un leve aumento a 2 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la nubosidad persistirá, y la probabilidad de precipitación se incrementará, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm en este periodo.
El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que oscilarán entre 19 y 30 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frío aún mayor. A lo largo de la tarde, se espera que el viento se intensifique, alcanzando velocidades de hasta 46 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.
La probabilidad de tormentas también es alta, con un 90% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00, y un 85% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían venir acompañadas de tormentas aisladas, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de conducción en las carreteras.
En cuanto a la nieve, no se prevén acumulaciones significativas, aunque se registrarán algunas nevadas ligeras en las primeras horas del día, especialmente en áreas más elevadas. La probabilidad de nieve es del 30% en la mañana, disminuyendo a un 5% en la tarde.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a 3 grados, con una sensación térmica que podría caer a -2 grados. El cielo permanecerá cubierto, y las lluvias podrían reanudarse, aunque en menor intensidad.
En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo frío y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias y tormentas, lo que requerirá que los habitantes se preparen adecuadamente para las condiciones invernales.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.
