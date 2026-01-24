El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que rondarán entre 0 y 1 grado . La sensación térmica será notablemente más baja, alcanzando hasta -4 grados en las primeras horas, lo que podría hacer que la percepción del frío sea bastante intensa.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, con un leve aumento a 2 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la nubosidad persistirá, y la probabilidad de precipitación se incrementará, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm en este periodo.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que oscilarán entre 19 y 30 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frío aún mayor. A lo largo de la tarde, se espera que el viento se intensifique, alcanzando velocidades de hasta 46 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es alta, con un 90% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00, y un 85% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían venir acompañadas de tormentas aisladas, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de conducción en las carreteras.

En cuanto a la nieve, no se prevén acumulaciones significativas, aunque se registrarán algunas nevadas ligeras en las primeras horas del día, especialmente en áreas más elevadas. La probabilidad de nieve es del 30% en la mañana, disminuyendo a un 5% en la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a 3 grados, con una sensación térmica que podría caer a -2 grados. El cielo permanecerá cubierto, y las lluvias podrían reanudarse, aunque en menor intensidad.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo frío y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias y tormentas, lo que requerirá que los habitantes se preparen adecuadamente para las condiciones invernales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.