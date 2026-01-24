El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con intervalos de nubes más densas que podrían traer lluvias escasas. A medida que avance el día, la situación meteorológica se tornará más inestable, con un aumento en la cobertura nubosa y la posibilidad de tormentas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 11 grados . Las mínimas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando los 5 grados, mientras que las máximas se darán en la tarde, con un leve ascenso hasta los 11 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, que soplará con fuerza a lo largo del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una atmósfera cargada y propensa a la formación de tormentas. Se espera que la probabilidad de precipitación sea del 100% en los periodos de mayor actividad, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00. Las lluvias acumuladas podrían ser significativas, con estimaciones que varían entre 0.1 y 5 mm a lo largo del día.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, soplando principalmente del oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 54 km/h. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente en zonas costeras, donde el oleaje podría ser más intenso. Se recomienda precaución a los navegantes y a quienes realicen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, la situación meteorológica podría intensificarse, con tormentas que podrían traer lluvias más fuertes y descargas eléctricas. La combinación de viento, lluvia y tormenta podría hacer que la tarde sea especialmente complicada, por lo que se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias.

En resumen, el día en A Illa de Arousa se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, altas probabilidades de lluvia y tormentas, y temperaturas frescas. Es un día para mantenerse informado y preparado ante las condiciones cambiantes del tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.