El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

Hoy, 24 de enero de 2026, A Guarda se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y condiciones de inestabilidad atmosférica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con nubes altas que irán dando paso a un ambiente más nuboso a medida que avance el día. Las probabilidades de precipitación son elevadas, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que la lluvia será un fenómeno constante a lo largo de la jornada.

Las precipitaciones comenzarán de forma ligera, con acumulaciones que se prevén en torno a 0.1 mm en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el día progrese, especialmente entre las 10:00 y las 13:00, se espera un aumento significativo en la intensidad de la lluvia, con valores que podrían alcanzar hasta 4 mm. Esto se debe a la llegada de un sistema frontal que traerá consigo tormentas, lo que también incrementa la probabilidad de tormentas eléctricas, que se sitúa en un 95% durante los periodos más críticos.

La temperatura en A Guarda se mantendrá fresca, oscilando entre los 3 y los 12 grados a lo largo del día. Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, mientras que el termómetro alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00, cuando se espera que la temperatura llegue a los 12 grados. La sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará con rachas que alcanzarán hasta los 52 km/h, especialmente en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, superando el 90% en la mayoría de los periodos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Este ambiente húmedo y ventoso podría generar condiciones incómodas para actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución.

En cuanto a la nieve, no se prevén acumulaciones significativas, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para la formación de nieve en la zona. Sin embargo, existe una probabilidad del 55% de que se produzcan algunas nevadas ligeras en las primeras horas del día, aunque esto es poco probable.

En resumen, A Guarda vivirá un día de inestabilidad meteorológica, con cielos cubiertos, lluvias persistentes y un viento notable. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones y se preparen para un día húmedo y fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.