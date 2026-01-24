El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 2 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 68% al inicio del día y subiendo hasta el 100% en las horas centrales, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga en un 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de las 06:00, con un acumulado de 0.4 mm, y se intensificarán a lo largo del día, alcanzando hasta 5 mm de lluvia entre las 10:00 y las 11:00. Esto se debe a la llegada de un sistema frontal que traerá consigo condiciones inestables.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 51 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar sensaciones térmicas más frías y contribuir a un ambiente incómodo, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 95% entre las 01:00 y las 07:00, y del 90% entre las 19:00 y las 01:00. Esto sugiere que las tormentas podrían ser intensas, con la posibilidad de descargas eléctricas y ráfagas de viento. La combinación de la alta humedad y las tormentas podría generar condiciones de bruma, especialmente en las primeras horas del día.

A lo largo de la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados , pero con la sensación de frío acentuada por el viento. La probabilidad de nieve es baja, con un 0% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00, aunque se registraron ligeras nevadas en las horas previas.

En resumen, Gondomar experimentará un día frío y húmedo, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvias y tormentas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.