El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 2 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 7 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidades entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que sugiere que la lluvia será un factor constante durante la mañana. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que oscilan entre 3 y 5 mm en las horas más críticas. La lluvia será acompañada de tormentas, con una probabilidad de tormenta que también se sitúa en torno al 90% durante el mismo periodo.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 50 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente entre las 22:00 y las 23:00 horas. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, riesgo de caída de ramas o pequeños objetos. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al desplazarse, especialmente en áreas arboladas o con estructuras inestables.

A lo largo de la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 6 grados, con una sensación térmica que podría descender a 2 grados debido al viento. La nubosidad persistirá, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá ligeramente hacia la tarde, no se descartan chubascos aislados. La noche se presentará con cielos cubiertos y temperaturas que rondarán los 6 grados, manteniendo la sensación térmica en torno a los 3 grados.

En cuanto a la nieve, no se prevén acumulaciones significativas, aunque se registrarán ligeras nevadas en las primeras horas del día, con valores de hasta 0.1 cm. Sin embargo, la probabilidad de nieve es baja, y se espera que cualquier precipitación en forma de nieve sea mínima y no afecte las condiciones de tránsito.

En resumen, A Estrada experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, y un viento fuerte que podría complicar las actividades al aire libre. Se aconseja a la población que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.