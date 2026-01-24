El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de nubosidad que se intensificarán hacia la tarde. La temperatura se mantendrá baja, oscilando entre 1 y 8 grados , lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente con la presencia del viento.

La humedad relativa será del 100% durante la mayor parte del día, lo que indica un ambiente muy húmedo y propenso a la formación de nubes de tormenta. Las precipitaciones comenzarán a ser significativas a partir de la mañana, con acumulados que podrían alcanzar hasta 6 mm en las horas más intensas. Se espera que la lluvia sea escasa en las primeras horas, pero aumentará en cantidad y frecuencia a medida que avance el día, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando la probabilidad de lluvia es del 100%.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más fría. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, coincidiendo con la llegada de las tormentas, lo que podría causar incomodidades y afectar la visibilidad en las carreteras.

La probabilidad de tormentas es alta, alcanzando hasta el 95% en las horas centrales del día. Esto sugiere que los residentes de Cuntis deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo posibles tormentas eléctricas. La combinación de viento fuerte y lluvia intensa podría generar situaciones de riesgo, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán una mejora significativa. El cielo permanecerá cubierto, y las lluvias continuarán, aunque con una tendencia a disminuir en intensidad hacia la medianoche. La temperatura nocturna se mantendrá en torno a los 7 grados, lo que podría resultar incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Cuntis se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, altas probabilidades de lluvia y tormentas, y un viento notablemente fuerte. Se aconseja a la población que tome las precauciones necesarias y evite actividades al aire libre durante las horas de mayor inestabilidad climática.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.