El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

Hoy, 24 de enero de 2026, Catoira se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con una probabilidad de tormenta que alcanzará el 90% entre la 1 y las 7 de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 3 grados , lo que sugiere un ambiente frío y húmedo.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos de lluvia escasa. La precipitación será ligera, con acumulados que podrían llegar a 0.4 mm en las primeras horas. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en varios momentos, lo que contribuirá a una sensación térmica aún más fría.

Durante la tarde, las condiciones se tornarán más severas. Se anticipa un aumento en la intensidad de las lluvias, con acumulados que podrían llegar a 5 mm entre las 9 y las 10 de la mañana, y hasta 7 mm en la franja horaria de 10 a 11. La probabilidad de tormenta se mantendrá elevada, alcanzando el 95% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Catoira deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas y chubascos intensos.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 55 km/h en las horas pico. Esto, combinado con la lluvia, podría generar condiciones de mal tiempo, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose entre los 8 y 10 grados . La nubosidad persistirá, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una tendencia a disminuir hacia la medianoche. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias y tormentas esperadas a lo largo de la jornada. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.