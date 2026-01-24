El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre 0 y 1 grado . La sensación térmica será aún más fría, alcanzando mínimas de hasta -4 grados, lo que podría hacer que la percepción del frío sea bastante intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. Durante la mañana, la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 80% en algunos periodos. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían rondar entre 0 y 1 milímetro. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación se tornará más complicada, ya que se prevé un aumento en la intensidad de las precipitaciones, con valores que podrían llegar hasta 4 milímetros en las horas pico.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de hasta 50 km/h, principalmente del suroeste, lo que podría generar una sensación de frío aún más pronunciada. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, coincidiendo con el aumento de la actividad tormentosa. Este viento, combinado con la humedad y las bajas temperaturas, podría hacer que la sensación térmica se sienta varios grados por debajo de lo que marcan los termómetros.

La probabilidad de tormentas es considerable, con un 95% de posibilidad de que se produzcan en la franja horaria de la tarde. Esto implica que los habitantes de A Cañiza deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, que podrían incluir descargas eléctricas y ráfagas de viento intensas. La combinación de tormentas y lluvia escasa podría generar situaciones de riesgo, especialmente en áreas propensas a inundaciones.

A lo largo de la noche, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas que no superarán los 1 grado. La sensación térmica seguirá siendo baja, lo que podría llevar a la formación de hielo en algunas superficies. Por lo tanto, se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en caminos y carreteras que puedan estar resbaladizas.

En resumen, el día de hoy en A Cañiza se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, probabilidad de tormentas y un ambiente frío que requerirá que los ciudadanos tomen las precauciones necesarias para mantenerse seguros y cómodos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.