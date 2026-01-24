El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y con condiciones de tormenta. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que anticipa un ambiente gris y poco soleado. A medida que avance el día, se espera que las nubes se intensifiquen, dando paso a un panorama cubierto con tormentas, especialmente en las horas centrales de la jornada.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias a lo largo del día. Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, con acumulados que podrían llegar a 8 mm en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde. En total, se prevé que la lluvia acumulada durante el día sea de aproximadamente 3 mm, con episodios de lluvia escasa intercalados con momentos de mayor intensidad.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 11 grados . Las mínimas se registrarán en las primeras horas de la mañana, mientras que las máximas se alcanzarán hacia el final de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará con rachas de hasta 58 km/h, predominando del noroeste. Este viento, junto con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en algunos momentos, podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

La humedad relativa será notablemente alta, especialmente en las primeras horas del día, lo que contribuirá a un ambiente húmedo y fresco. Se espera que la humedad se mantenga en torno al 90% durante gran parte del día, lo que podría generar una sensación de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a la posibilidad de nieve, aunque se registran algunas probabilidades, se espera que las condiciones sean más propensas a la lluvia que a la nieve, con acumulaciones de nieve muy limitadas. La probabilidad de nieve es del 75% en las primeras horas, pero se espera que disminuya a medida que avance el día.

En resumen, los habitantes de Cangas deben prepararse para un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento fuerte que podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo habitual. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.