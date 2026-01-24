El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 5 y 6 grados . La sensación térmica será un poco más baja, rondando entre 1 y 3 grados, lo que puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad se mantenga densa, con tormentas que podrían comenzar a manifestarse. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 95% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes de Cambados deben estar preparados para la lluvia. Las precipitaciones acumuladas podrían ser significativas, con valores que podrían llegar hasta 5 mm en las horas más activas de la tormenta.

Durante la tarde, la situación meteorológica no mejorará, ya que se anticipa que las tormentas continúen, con una probabilidad de tormenta del 90% en las primeras horas y del 95% en la franja horaria de 13:00 a 19:00. Las temperaturas se mantendrán estables, con máximas que no superarán los 10 grados, mientras que la sensación térmica podría descender a niveles de 4 a 6 grados, especialmente con la presencia del viento.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando desde el oeste y suroeste con rachas que alcanzarán hasta 54 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, podría afectar la visibilidad y la seguridad en las calles. Los vientos más fuertes se esperan en la tarde, lo que podría agravar la sensación de frío y hacer que la lluvia se sienta más intensa.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y aunque la probabilidad de tormentas disminuirá ligeramente, las lluvias continuarán siendo una constante. Las temperaturas nocturnas se mantendrán en torno a los 7 grados, con una sensación térmica que podría caer nuevamente a niveles más bajos debido al viento persistente.

En resumen, los habitantes de Cambados deben prepararse para un día de lluvia y tormentas, con temperaturas frescas y un viento notable. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían ser adversas a lo largo de todo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.