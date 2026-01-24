El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

Hoy, 24 de enero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanzará el 90% entre la 1 y las 7 de la mañana. Las precipitaciones comenzarán a hacerse notar, con acumulados que podrían llegar a 0.7 mm en la primera hora y aumentando a 1 mm en las siguientes.

A medida que avance la mañana, la situación no mejorará significativamente. La nubosidad persistirá, y se prevé que las lluvias sean escasas pero constantes, con un total de 0.2 mm esperados entre las 6 y las 7 de la mañana. La temperatura se mantendrá baja, oscilando entre 2 y 3 grados , lo que podría generar una sensación de frío intenso, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá en el 100%.

Durante la tarde, la probabilidad de tormenta se mantendrá alta, alcanzando un 95% entre la 1 y las 7 de la tarde. Las precipitaciones se intensificarán, con acumulados que podrían llegar a 4 mm entre las 9 y las 10 de la mañana y hasta 7 mm en la franja horaria de 10 a 11. La temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 9 grados hacia las 3 de la tarde, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 33 km/h en las horas de la tarde, lo que contribuirá a un ambiente fresco y ventoso. La dirección del viento variará a lo largo del día, pero se espera que en general sea moderado, lo que podría generar un efecto de enfriamiento adicional.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo adversas. La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, y las lluvias continuarán, aunque con menor intensidad. Las temperaturas descenderán nuevamente, situándose entre 8 y 9 grados , y la humedad relativa se mantendrá elevada, alcanzando el 100% en las horas nocturnas.

En resumen, hoy en Caldas de Reis se anticipa un día de cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un ambiente fresco y ventoso. Se recomienda a los habitantes estar preparados para condiciones meteorológicas cambiantes y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.