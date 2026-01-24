El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bueu según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 24 de enero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de tormentas a lo largo del día. Desde primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 3 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.
A lo largo de la jornada, la probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que varían entre 0.1 y 4 mm en diferentes periodos. Esto sugiere que los habitantes de Bueu deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas.
Las tormentas también son una preocupación, con una probabilidad del 95% de que se produzcan entre la 01:00 y las 07:00, y un 90% entre las 19:00 y la 01:00. Esto implica que, además de la lluvia, podrían presentarse descargas eléctricas y ráfagas de viento. Las rachas de viento alcanzarán velocidades de hasta 62 km/h, lo que podría generar condiciones adversas, especialmente en áreas expuestas.
En cuanto a la nieve, no se prevén acumulaciones significativas, aunque se registraron ligeras nevadas en algunos periodos de la madrugada. Sin embargo, la probabilidad de nieve es baja, con un 75% en las primeras horas del día, disminuyendo a 15% en la tarde y cayendo a 0% por la noche.
Los vientos predominantes serán del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 36 km/h. Esto puede generar un ambiente fresco y ventoso, especialmente en las zonas costeras. La dirección del viento podría contribuir a un aumento en la sensación térmica de frío, por lo que se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones.
En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, así como vientos fuertes. Es un día para mantenerse informado y preparado, especialmente si se planea salir al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.
