El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de tormentas a lo largo del día. Desde primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 3 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A lo largo de la jornada, la probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que varían entre 0.1 y 4 mm en diferentes periodos. Esto sugiere que los habitantes de Bueu deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas.

Las tormentas también son una preocupación, con una probabilidad del 95% de que se produzcan entre la 01:00 y las 07:00, y un 90% entre las 19:00 y la 01:00. Esto implica que, además de la lluvia, podrían presentarse descargas eléctricas y ráfagas de viento. Las rachas de viento alcanzarán velocidades de hasta 62 km/h, lo que podría generar condiciones adversas, especialmente en áreas expuestas.

En cuanto a la nieve, no se prevén acumulaciones significativas, aunque se registraron ligeras nevadas en algunos periodos de la madrugada. Sin embargo, la probabilidad de nieve es baja, con un 75% en las primeras horas del día, disminuyendo a 15% en la tarde y cayendo a 0% por la noche.

Los vientos predominantes serán del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 36 km/h. Esto puede generar un ambiente fresco y ventoso, especialmente en las zonas costeras. La dirección del viento podría contribuir a un aumento en la sensación térmica de frío, por lo que se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, así como vientos fuertes. Es un día para mantenerse informado y preparado, especialmente si se planea salir al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.