El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Barro se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente adversas. Desde primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con bruma en los periodos iniciales. A medida que avance la jornada, la nubosidad se intensificará, y se prevén tormentas acompañadas de lluvia escasa, especialmente durante la mañana y la tarde.

Las precipitaciones comenzarán a ser más significativas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 3 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 07:00 y las 19:00 horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Barro experimenten lluvias intermitentes a lo largo del día. Además, la probabilidad de tormenta también es notable, con un 95% en las horas de mayor actividad.

Las temperaturas se mantendrán frías, oscilando entre 1 y 6 grados . La sensación térmica será aún más baja, con mínimas que podrían llegar a -3 grados, especialmente en las primeras horas de la mañana. Esto sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que el frío puede ser intenso.

El viento soplará desde el sur y sureste, con rachas que alcanzarán hasta 51 km/h en las horas de la tarde. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, podría afectar la visibilidad en las carreteras. Se aconseja precaución a los conductores y a quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto a la nieve, aunque se registran valores de 0.1 mm en las primeras horas, no se espera acumulación significativa en el suelo, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral de congelación durante la mayor parte del día. Sin embargo, la posibilidad de nieve podría aumentar en las horas más frías de la noche.

La jornada se caracterizará por un ambiente invernal, con un cielo mayormente cubierto y condiciones de lluvia y tormenta. Los residentes de Barro deben estar preparados para un día húmedo y frío, con la posibilidad de interrupciones en actividades al aire libre debido a las condiciones climáticas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.