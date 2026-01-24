El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baiona según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 24 de enero de 2026, Baiona se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de nubes altas que podrían dar paso a tormentas a medida que avance el día. La temperatura se mantendrá fresca, oscilando entre los 4 y 11 grados , lo que sugiere que los residentes deben abrigarse adecuadamente si planean salir.
La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Se espera que las lluvias sean escasas en las primeras horas, pero se intensificarán hacia la tarde y la noche, con acumulaciones que podrían llegar a los 5 mm en total. Las tormentas, que tienen una probabilidad del 95% en las primeras horas y del 90% en la franja nocturna, podrían acompañarse de ráfagas de viento significativas.
El viento soplará desde el oeste y noroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 32 km/h, lo que podría generar sensaciones térmicas más frías. Las rachas más fuertes se prevén entre las 15:00 y las 21:00, cuando el viento podría superar los 50 km/h. Esto, combinado con la alta humedad relativa, que rondará el 100% en las primeras horas, creará un ambiente bastante húmedo y fresco.
A lo largo del día, la humedad se mantendrá elevada, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a las condiciones climáticas. La visibilidad podría verse afectada durante las tormentas, por lo que se recomienda precaución al conducir o realizar actividades al aire libre.
En resumen, Baiona experimentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas a la vista. Los ciudadanos deben estar preparados para cambios bruscos en el tiempo y tomar las precauciones necesarias para mantenerse seguros y cómodos.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.
