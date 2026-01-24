El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y muy nuboso, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 90% en el periodo de 00:00 a 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. La temperatura en este periodo oscilará entre los 2 y 4 grados , con una sensación térmica que podría descender hasta -2 grados, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables. Entre las 07:00 y las 13:00, la probabilidad de tormenta se mantendrá alta, alcanzando el 95%. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 3 grados, con rachas de viento del sur que podrían alcanzar hasta 38 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. La lluvia podría intensificarse, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en este periodo.

Durante la tarde, de 13:00 a 19:00, la probabilidad de precipitación se mantendrá en el 100%, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias más intensas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo de 6 grados, pero la sensación térmica seguirá siendo baja, rondando los 3 a 4 grados. Las rachas de viento del sur-suroeste continuarán, con velocidades que podrían llegar a 38 km/h, lo que podría generar un ambiente incómodo para actividades al aire libre.

En la noche, las condiciones no mejorarán significativamente. La probabilidad de tormenta se mantendrá en un 85% entre las 19:00 y la medianoche, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Las temperaturas descenderán nuevamente a alrededor de 5 grados, y la sensación térmica podría caer a 3 grados. Las rachas de viento seguirán siendo notables, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y frío.

En resumen, el día de hoy en As Neves se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, altas probabilidades de lluvia y tormentas, y temperaturas frías. Se aconseja a los residentes y visitantes que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.