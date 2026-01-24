El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en As Neves según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 24 de enero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y muy nuboso, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 90% en el periodo de 00:00 a 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. La temperatura en este periodo oscilará entre los 2 y 4 grados , con una sensación térmica que podría descender hasta -2 grados, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.
A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables. Entre las 07:00 y las 13:00, la probabilidad de tormenta se mantendrá alta, alcanzando el 95%. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 3 grados, con rachas de viento del sur que podrían alcanzar hasta 38 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. La lluvia podría intensificarse, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en este periodo.
Durante la tarde, de 13:00 a 19:00, la probabilidad de precipitación se mantendrá en el 100%, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias más intensas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo de 6 grados, pero la sensación térmica seguirá siendo baja, rondando los 3 a 4 grados. Las rachas de viento del sur-suroeste continuarán, con velocidades que podrían llegar a 38 km/h, lo que podría generar un ambiente incómodo para actividades al aire libre.
En la noche, las condiciones no mejorarán significativamente. La probabilidad de tormenta se mantendrá en un 85% entre las 19:00 y la medianoche, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Las temperaturas descenderán nuevamente a alrededor de 5 grados, y la sensación térmica podría caer a 3 grados. Las rachas de viento seguirán siendo notables, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y frío.
En resumen, el día de hoy en As Neves se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, altas probabilidades de lluvia y tormentas, y temperaturas frías. Se aconseja a los residentes y visitantes que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.
