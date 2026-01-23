El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

Hoy, 23 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que podrían traer consigo algunas lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados centígrados al inicio del día, descendiendo a 5 grados por la tarde. La sensación térmica será notablemente más baja, alcanzando solo 0 grados en las horas más frías.

A lo largo de la jornada, se espera que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Las primeras lluvias ligeras podrían comenzar a caer en la mañana, con acumulaciones que se mantendrán en torno a 0.1 mm. Sin embargo, a medida que avance el día, especialmente entre las 18:00 y 19:00 horas, se anticipa un aumento en la intensidad de las precipitaciones, con un total acumulado que podría llegar a 2 mm.

El viento también jugará un papel importante en las condiciones del día. Se prevé que sople desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta 85 km/h en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío aún más intensa. A medida que el día avance, la velocidad del viento se mantendrá entre 20 y 58 km/h, lo que podría causar algunas molestias, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

La visibilidad podría verse afectada por la combinación de nubes densas y lluvias, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones. Las condiciones de la carretera podrían deteriorarse, especialmente en áreas propensas a acumulaciones de agua.

A pesar de las inclemencias del tiempo, es importante recordar que este tipo de clima es típico para la temporada invernal en la región. Los residentes de Vilanova de Arousa deben prepararse para un día en el que las actividades al aire libre podrían verse limitadas, y es aconsejable llevar ropa adecuada para el frío y la lluvia.

En resumen, hoy será un día marcado por el cielo cubierto, lluvias intermitentes y un viento fuerte, lo que obligará a los habitantes a adaptarse a las condiciones invernales. Mantenerse informado sobre la evolución del tiempo será clave para planificar cualquier actividad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían traer consigo algunas lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando mínimos de 5 grados por la tarde.

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 10 grados . La sensación térmica será más baja, alcanzando valores de hasta 1 grado en las horas más frías, lo que sugiere que los habitantes deben abrigarse adecuadamente.

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados al inicio del día. A medida que avance la jornada, las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando mínimos de 5 grados por la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.