El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados al inicio del día. A medida que avance la jornada, las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando mínimos de 5 grados por la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia en varios periodos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm hacia el final del día. Sin embargo, es importante estar preparados, ya que la intensidad de la lluvia podría aumentar en algunos momentos, especialmente en la tarde.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta 86 km/h en las horas más activas de la mañana. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, por lo que se recomienda precaución, especialmente en áreas expuestas. A lo largo del día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá notable, oscilando entre 14 y 64 km/h.

La sensación térmica será más baja que la temperatura real, especialmente en las primeras horas del día, donde se prevé que se sienta como si estuviera alrededor de 5 grados. A medida que avance la jornada, la sensación térmica se mantendrá en torno a los 3 grados, lo que puede resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a la nieve, no se anticipa acumulación en la zona, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para la formación de nieve. Sin embargo, hacia el final del día, existe una probabilidad del 45% de que se produzcan nevadas ligeras en áreas más elevadas de la región.

Los ciudadanos de Vilagarcía de Arousa deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente. Se aconseja llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor actividad de la lluvia y el viento.

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 9 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura oscile entre los 4 y 9 grados, lo que puede generar una sensación térmica aún más baja, especialmente con vientos que alcanzarán velocidades de hasta 30 km/h desde el oeste.

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 10 grados . La sensación térmica será más baja, alcanzando valores de hasta 1 grado en las horas más frías, lo que sugiere que los habitantes deben abrigarse adecuadamente.

Hoy, 23 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que podrían traer consigo algunas lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados centígrados al inicio del día, descendiendo a 5 grados por la tarde. La sensación térmica será notablemente más baja, alcanzando solo 0 grados en las horas más frías.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.