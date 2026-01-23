El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 9 grados . La sensación térmica será aún más baja, alcanzando valores de hasta 2 grados, lo que puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad se mantenga densa, con intervalos de lluvia escasa. Las precipitaciones comenzarán a intensificarse en la tarde, con un acumulado de hasta 1 mm de lluvia en total. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Vilaboa necesiten paraguas y ropa impermeable para salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de viento que alcanzarán hasta 70 km/h, principalmente del oeste, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Durante la mañana, las velocidades del viento oscilarán entre 25 y 34 km/h, aumentando en la tarde y alcanzando su punto máximo en torno a las 07:00 y 13:00, cuando se prevén rachas de hasta 60 km/h.

La probabilidad de tormenta es igualmente alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan tormentas en los mismos periodos críticos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas severas, que podrían incluir descargas eléctricas y ráfagas de viento fuertes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de 3 grados . La sensación térmica podría caer por debajo de cero en algunos momentos, especialmente con el viento que se espera. La nubosidad persistirá, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá ligeramente, no se descartan chubascos aislados.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento fuerte. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Hoy, 23 de enero de 2026, Moaña se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 10 grados . La sensación térmica será un poco más baja, alcanzando mínimos de 1 grado, lo que podría hacer que la jornada se sienta más fría de lo que realmente es.

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 9 grados , siendo más frescas en las horas de la tarde, cuando se prevé que la temperatura mínima alcance los 3 grados.

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá a lo largo de las horas, con intervalos de nubosidad muy densa. Las condiciones meteorológicas indican que se producirán tormentas y lluvias escasas, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.