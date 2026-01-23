El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

Hoy, 23 de enero de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, que irán intensificándose a medida que avance el día. A partir de la primera mitad de la jornada, la probabilidad de tormentas se incrementa notablemente, alcanzando un 95% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas.

La temperatura durante el día oscilará entre los 2 y 5 grados , lo que puede generar una sensación térmica aún más baja, especialmente con vientos que alcanzarán rachas de hasta 76 km/h. La sensación térmica se verá afectada, con valores que podrían descender hasta -3 grados en algunos momentos, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre. Es recomendable abrigarse adecuadamente y limitar la exposición al frío.

En cuanto a la precipitación, se espera que la lluvia sea significativa, con acumulaciones que podrían llegar a los 5 mm en las horas más intensas. Las lluvias comenzarán a ser más frecuentes a partir de la tarde, y se prevé que continúen durante la noche. La probabilidad de nieve es alta, especialmente en las primeras horas del día, aunque las acumulaciones serán mínimas, con valores que rondan los 0.2 cm.

Los vientos, predominantemente del oeste y suroeste, aportarán una sensación de frío adicional, con velocidades que variarán entre 21 y 35 km/h. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente para actividades al aire libre. Se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades en la montaña, donde las condiciones pueden ser más adversas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, y las tormentas podrían ser más intensas, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de viaje. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y considerar la posibilidad de retrasar desplazamientos innecesarios.

En resumen, el día en Vila de Cruces se presenta como uno de inestabilidad climática, con lluvias, tormentas y un notable descenso de las temperaturas. Es fundamental estar preparados y tomar las precauciones necesarias para afrontar las condiciones adversas que se prevén a lo largo de la jornada.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de enero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que anticipa un ambiente gris y poco acogedor. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se deterioren, con intervalos de cubierto y tormentas que traerán lluvias escasas, especialmente en las horas centrales de la jornada.

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Lalín se prepara para un tiempo mayormente invernal, con condiciones que invitan a mantenerse abrigado y preparado para la lluvia y la nieve. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en varios periodos del día. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en las horas más activas.

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa y tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén cielos cubiertos, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto indica que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes, especialmente en las primeras horas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.