El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tui según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 23 de enero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 9 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas y al final del día.
La precipitación será un factor importante a considerar, ya que se espera que se acumulen hasta 3 mm de lluvia en total. Las lluvias comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, con intervalos de lluvia escasa que podrían intensificarse en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de mayor actividad, lo que indica que es muy probable que los residentes de Tui necesiten paraguas y ropa impermeable.
Además, se prevé un alto riesgo de tormentas, con una probabilidad del 95% de que se produzcan en los mismos periodos de lluvia. Esto podría traer consigo ráfagas de viento significativas, con velocidades que alcanzarán hasta 62 km/h en las horas más activas. Los vientos predominantes serán del oeste y suroeste, lo que podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente en áreas expuestas.
La sensación térmica será un poco más baja que la temperatura real, con valores que rondarán entre los 1 y 9 grados , lo que puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas y tomen precauciones adicionales si planean estar al aire libre.
A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La puesta de sol está programada para las 18:38, momento en el cual las condiciones meteorológicas podrían ser más adversas, por lo que se aconseja a los conductores y peatones que extremen las precauciones.
En resumen, el tiempo en Tui para hoy será mayormente cubierto con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y vientos fuertes. Es un día para mantenerse informado y preparado ante las condiciones cambiantes del tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.
