El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 9 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas y al final del día.

La precipitación será un factor importante a considerar, ya que se espera que se acumulen hasta 3 mm de lluvia en total. Las lluvias comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, con intervalos de lluvia escasa que podrían intensificarse en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de mayor actividad, lo que indica que es muy probable que los residentes de Tui necesiten paraguas y ropa impermeable.

Además, se prevé un alto riesgo de tormentas, con una probabilidad del 95% de que se produzcan en los mismos periodos de lluvia. Esto podría traer consigo ráfagas de viento significativas, con velocidades que alcanzarán hasta 62 km/h en las horas más activas. Los vientos predominantes serán del oeste y suroeste, lo que podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente en áreas expuestas.

La sensación térmica será un poco más baja que la temperatura real, con valores que rondarán entre los 1 y 9 grados , lo que puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas y tomen precauciones adicionales si planean estar al aire libre.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La puesta de sol está programada para las 18:38, momento en el cual las condiciones meteorológicas podrían ser más adversas, por lo que se aconseja a los conductores y peatones que extremen las precauciones.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy será mayormente cubierto con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y vientos fuertes. Es un día para mantenerse informado y preparado ante las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.