El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá a lo largo de las horas, con intervalos de nubosidad muy densa. Las condiciones meteorológicas indican que se producirán tormentas y lluvias escasas, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes. Se espera que la precipitación acumulada sea de hasta 6 mm, con los momentos más intensos de lluvia previstos entre las 21:00 y 01:00 horas. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 8 grados , siendo más frescas durante la mañana y la noche. La sensación térmica será aún más baja, con valores que podrían descender hasta -2 grados, lo que podría hacer que el día se sienta más frío de lo que indican los termómetros.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 81 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente para actividades al aire libre. Los vientos fuertes, combinados con la lluvia, podrían causar molestias y afectar la visibilidad, por lo que se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al exterior.

A medida que avance el día, la temperatura comenzará a descender, alcanzando su mínimo alrededor de las 21:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque solo 3 grados. La combinación de la lluvia, el viento y las bajas temperaturas podría dar lugar a un ambiente invernal, lo que podría resultar en la formación de nieve en áreas más elevadas, aunque en el núcleo de Soutomaior no se anticipa acumulación significativa.

Los residentes deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para un día de clima inestable, con la posibilidad de tormentas y un ambiente frío y húmedo. La salida del sol se producirá a las 08:55 y se ocultará a las 18:37, marcando un día corto en términos de luz solar.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 7 grados . La sensación térmica será aún más baja, alcanzando valores de hasta -1 grado, lo que puede hacer que la percepción del frío sea notablemente intensa.

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 9 grados , siendo más frescas en las horas de la tarde, cuando se prevé que la temperatura mínima alcance los 3 grados.

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 9 grados . La sensación térmica será aún más baja, alcanzando valores de hasta 2 grados, lo que puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

