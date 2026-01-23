El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa y tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén cielos cubiertos, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto indica que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes, especialmente en las primeras horas del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 5 grados , lo que sugiere un ambiente frío. La sensación térmica será aún más baja, alcanzando hasta -3 grados en algunos momentos, lo que puede hacer que la percepción del frío sea notablemente intensa. Se recomienda a la población vestirse adecuadamente para evitar incomodidades por las bajas temperaturas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se esperan rachas de viento que alcanzarán hasta 67 km/h, con una dirección predominante del oeste. Esto puede generar una sensación de frío adicional y, en combinación con la lluvia, podría hacer que las condiciones sean incómodas para actividades al aire libre. Es aconsejable tener precaución al desplazarse, especialmente en áreas expuestas.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables. La probabilidad de tormentas es alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan en los mismos periodos críticos mencionados anteriormente. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse descargas eléctricas, lo que podría afectar la seguridad en actividades al aire libre.

En cuanto a la nieve, aunque se prevé que haya algunas precipitaciones, la cantidad será mínima, con valores que no superan los 0.1 cm en los periodos más fríos. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones cambiantes, ya que la acumulación de nieve podría ser más significativa en áreas elevadas.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente nublado y frío, con lluvias y tormentas a lo largo del día. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante el frío y el viento, y que estén preparados para posibles interrupciones en sus actividades diarias debido a las condiciones climáticas adversas.

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto indica que es muy probable que los habitantes de Forcarei experimenten lluvias intermitentes, aunque en general se espera que sean de baja intensidad.

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Lalín se prepara para un tiempo mayormente invernal, con condiciones que invitan a mantenerse abrigado y preparado para la lluvia y la nieve. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en varios periodos del día. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en las horas más activas.

Hoy, 23 de enero de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, que irán intensificándose a medida que avance el día. A partir de la primera mitad de la jornada, la probabilidad de tormentas se incrementa notablemente, alcanzando un 95% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.