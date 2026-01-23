El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura máxima alcance los 10 grados, mientras que la mínima se mantendrá en torno a los 5 grados.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Se anticipan lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en la tarde, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, soplando desde el oeste con rachas que podrían alcanzar hasta 84 km/h en las horas más intensas. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente durante la mañana y la tarde, donde se prevén sensaciones térmicas de hasta 1 grado . Los vientos fuertes podrían causar algunas molestias, por lo que se recomienda a los transeúntes que tomen precauciones al salir.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos nubosos que podrían dar paso a algunas lluvias intermitentes. En la tarde, la situación podría mejorar ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el paisaje. Las temperaturas se mantendrán frescas, y la sensación térmica podría descender aún más debido a la combinación de viento y humedad.

En cuanto a la nieve, no se prevén precipitaciones en forma de nieve, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para su formación. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es notable, con un 95% de posibilidad de que se produzcan en los periodos de mayor inestabilidad.

Los habitantes de Sanxenxo deben estar atentos a las condiciones meteorológicas a lo largo del día, ya que la combinación de viento, lluvia y temperaturas frescas podría afectar sus actividades diarias. Se aconseja llevar ropa adecuada y estar preparados para cambios repentinos en el tiempo.

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de tormentas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, y se espera que esta condición persista a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más baja, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde.

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de intervalos nubosos y probabilidad de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 9 grados . La sensación térmica será notablemente más baja, alcanzando valores de hasta -1 grado en las horas más frías, lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente al salir.

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían traer consigo algunas precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, donde se prevé un leve aumento, llegando a los 10 grados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.